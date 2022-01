Lyon : le salon de l’Étudiant de retour à Eurexpo le 7 janvier malgré le Covid-19

Lycéens et étudiants en réorientation se presseront dans les allées d’Eurexpo à partir du 7 janvier pour découvrir les choix qui s’offrent à eux pour leur avenir post-bac. Malgré la 5e vague du Covid-19, le salon de l’Étudiant 2022 aura bien lieu en physique grâce à l’application d’un protocole sanitaire strict.

L’épidémie de Covid-19 flambe à Lyon et dans le Rhône, comme dans le reste de la France, mais pas au point de suspendre l’organisation des salons ou de leur imposer une jauge comme c’est le cas par exemple pour les événements organisés dans les enceintes sportives et les salles de spectacles. En effet, selon le ministre délégué chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, le gouvernement fait la "distinction entre les rassemblements statiques et les endroits où l'on circule".

Plus de 300 exposants attendus

Une bonne nouvelle pour les lycéens et les étudiants de la Métropole de Lyon qui avaient prévu de se rendre ce week-end au salon de l’Étudiant de Lyon. Organisé à Eurexpo, celui-ci se déroule sur trois jours du 7 au 9 janvier.

Au total plus de 300 exposants seront répartis sur le site pour permettre aux jeunes visiteurs d’explorer les possibilités qui s’offrent à eux après le bac. Pendant trois jours, de 9 à 17 heures, les indécis pourront ainsi essayer de définir s’ils veulent suivre des études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes, tout en échangeant avec des professionnels, des représentants d’écoles et même des étudiants. De nombreuses conférences seront également proposées tout au long du week-end sur des thèmes très variés comme : les études au Québec, les études de santé à l’université, les classes préparatoires ou encore les métiers du jeu vidéo.

Pré-inscription obligatoire

Compte tenu de la situation sanitaire, une pré-inscription gratuite sera obligatoire avant de venir au salon de l’Étudiant et des "créneaux de visite sont mis en place au moment de l’inscription afin de fluidifier au mieux la fréquentation", précise l’Étudiant. Toujours dans un souci sanitaire, il est demandé aux lycéens ou encore aux étudiants de ne pas venir avec plus d’un accompagnant.

Il faudra également présenter un pass sanitaire valide à l’entrée d’Eurexpo, en plus de son invitation gratuite, pour pénétrer sur le salon avec un masque sur le nez. Les organisateurs préviennent aussi que pour "des raisons d’hygiène", aucun espace de restauration ne sera proposé sur place.