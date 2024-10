La place des Martyrs de la Résistance à Lyon sera réaménagée et végétalisée d'ici à l'automne 2025.

Située à l'angle de la rue Garibaldi et de la rue Paul Bert, la place des Martyrs de la Résistance sera réaménagée d'ici à l'automne 2025 alors que les travaux débutent actuellement annonce la Métropole de Lyon dans un communiqué diffusé mardi 15 octobre.

1,5 million d'euros

Au nord de la place, un parvis minéral demeurera pour accueillir le marché forain, des terrasses et des petits évènements. Au centre, la place sera végétalisée pour accueillir un lieu de pause avec du mobilier de détente et de loisirs. Au sud, entre l'école Léon Jouhaux et sa cour, un espace artistique et ludique proposera des espaces à destination des familles du quartier.

Des espaces de pelouse seront crées, au total la surface végétale sera augmentée de 42 %. Les travaux, d'un montant de 1,5 million d'euros se dérouleront en quatre phases jusqu'à l'automne 2025. Les cheminements piétons, ainsi que le marché forain seront maintenus.