Suites aux fortes intempéries survenues début mai, la montée de la Boucle était fermée à la circulation. La Métropole de Lyon annonce sa réouverture ce mardi dans le sens de la montée et dès vendredi dans l'autre sens de circulation.

Fermée à la circulation depuis le 4 mai dernier, la montée de la Boucle va de nouveau pouvoir accueillir la circulation automobile. La Métropole de Lyon annonce que la voie sera réouverte à la circulation dans le sens de la montée dès ce mardi à partir de 17h tandis que sa réouverture dans le sens descendant devrait intervenir vendredi, en fin de journée.

Les intempéries qui avaient touché Lyon début mai avaient provoqué un effondrement de la chaussée et la casse de plusieurs branchements du réseau d'assainissement. "La Métropole de Lyon a mis en œuvre dès la semaine dernières des opérations consistant à vérifier l’état de la chaussée en sous-sol et en surface. Suite à ces tests, la partie Est de la montée de la Boucle s’est révélée être en bon état et ne pas présenter de risque" précise la collectivité dans son communiqué de presse.

Avec cette réouverture dans le sens de la montée, les rues Sœur Vially et Petit Versailles ont été remises en double-sens. "Les équipes métropolitaines et plusieurs entreprises sont mobilisées depuis le dimanche 4 mai au soir pour permettre à la circulation de reprendre sur cet axe très fréquenté dans les plus brefs délais" conclut la Métropole de Lyon. Chaque jour, 30 000 véhicules empruntent cette voie à la frontière entre Caluire-et-Cuire et Lyon.