Suites aux fortes intempéries survenues du 3 au 4 mai, la chaussée de la montée de la Boucle s'est effondrée. En raison de dégâts importants la rue ne rouvrira pas avant plusieurs semaines dans le sens de la descente.

La montée de la boucle n'aura pas résisté aux fortes intempéries du week-end. Dimanche 15 mai, la chaussée de la rue située entre le 4e arrondissement de Lyon et la ville de Caluire-et-Cuire s'est effondrée aux alentours de 19 h 15. Si plusieurs équipes se sont rendues sur place afin de fermer la rue d'urgence, de nombreux dégâts sont à constater en ce lundi 5 mai.

Le bitume gondolé et un énorme trou ornent désormais la montée empruntée quotidiennement par près de 30 000 véhicules. La raison de dégâts aussi importants : un concours de circonstances entre de violentes intempéries, des travaux de gestion et un réseau de canalisation abîmé, expliquent les équipes de la Métropole de Lyon mobilisées après l'incident.

Afin de réaliser des travaux de réhabilitation des canalisations situées sous la montée de la Boucle, un mur a été installé sous terre. Si la fonction de ce dernier était de garder les travailleurs au sec en détournant le chemin de l'eau, les fortes intempéries de ce week-end en ont décidé autrement. "A cause de pluies importantes, un trop d'eau est arrivé en amont et a cassé des branchements", explique Thomas Dubreuil, agent d'assainissement à la Métropole de Lyon. Il poursuit : "L'eau est donc sortie des canalisations et a soulevé une partie de goudron."

Plusieurs semaines de travaux

Afin de permettre à l'eau de s'écouler, le mur en question a été cassé dans la matinée du 5 mai. "Toutes les eaux continuent désormais leur chemin", affirme Thomas Dubreuil. Après le passage de la cureuse ayant permis de nettoyer les canalisations, toute la voirie devrait être ouverte afin d'être réparée au plus vite. Si les équipes de la Métropole estiment à plusieurs semaines le temps de travaux et de rouverture de la rue à la descente, ce temps dépendra des éléments trouvés suite au sondage du lieu. A la montée, la route devrait être accessible d'ici lundi prochain.

Pour éviter la montée de la boucle, les automobilistes sont invités à emprunter la rue Eugène Pons à la montée. Pour descendre il faudra suivre le boulevard de la Croix-Rousse ou la montée des Soldats. La rue Henri Lachieze Rey devrait quant à elle être rouverte aux riverains.

