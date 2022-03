Lyon : la ministre de l'Egalité vient soutenir la communauté LGBT engagée dans l'industrie cinématographique

La ministre déléguée de la Diversité se rend à Lyon jeudi 10 mars pour échanger avec les organisateurs du festival de cinéma queer Ecrans , créé il y a 12 ans.

Mardi 8 mars, la manifestation qui a défilé dans le centre-ville de Lyon à l'occasion de la journée internationale des femmes affichait de nombreux slogans de soutiens à la communauté LGBT. Deux jours plus tard, jeudi 10 mars, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, se rend à Lyon pour rencontrer des membres de la communauté LGBT engagés dans la scène cinématographie lyonnaise.

Durant la visite officielle, la ministre échangera avec les étudiants de la Cinéfabrique de Lyon, puis ira à la rencontre des membres de l’association Ecran mixtes, à l’origine du festival de cinéma queer créé il y a 12 ans. Après un échange avec les membres du jury, Elisabeth Moreno remettra le prix du public lors de la cérémonie de clôture du festival.