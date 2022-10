Qui sont les 24 chefs de la grande finale du Bocuse d'Or, les "Jeux olympiques de la gastronomie", qui se dérouleront les 22 et 23 janvier 2023 à Lyon ?

Le Comité international d'organisation (CIO) du Bocuse d'Or vient de révéler les 24 pays sélectionnés pour participer à la grande finale de la 19e édition du plus grand concours culinaire du monde, qui se tiendra les 22 et 23 janvier 2023, à Lyon.

Les concurrents devront s'affronter durant deux jours intensifs et devront réaliser un plateau pour 15 personnes autour de la lotte. Le thème de la mer est donc mis à l'honneur cette année, pour la première fois depuis 2005. Cette année, la France sera représentée par la Lyonnaise Naïs Pirollet, 24 ans, qui a terminé 7e au Bocuse d'Europe à Budapest en mars dernier.

Voici la liste des 24 finalistes :

🇦🇺 Australie : Alex McIntosh

🇧🇪 Belgique : Sam Van Houcke

🇨🇦 Canada : Samuel Sirois

🇨🇱 Chili : Ari Zuñiga

🇨🇳 Chine : Nick Lin

🇨🇴 Colombie : Carlos Pájaro

🇰🇷 Corée du Sud : Hwang Byeong Hyen

🇩🇰 Danemark : Brian Mark Hansen

🇪🇪 Estonie : Alexander Gureev

🇫🇮 Finlande : Johan Kurkela

🇫🇷 France : Naïs Pirollet

🇭🇺 Hongrie : Bence Dalnoki 🇲🇺 Île Maurice : Kritesh Halkory

🇮🇸 Islande : Sigurjón Bragi Geirsson

🇯🇵 Japon : Tomoyuki Ishii

🇲🇦 Maroc : Faiçal Zahraoui

🇲🇽 Mexique : Marcelo Hisaki

🇳🇴 Norvège : Filip August Bendi

🇳🇿 Nouvelle-Zélande : William Mordido

🇬🇧 Royaume-Uni : Ian Musgrave

🇱🇰 Sri Lanka : Mihishan Rashminga Silva

🇸🇪 Suède : Jimmi Eriksson

🇨🇭Suisse : Christoph Hunziker

🇺🇸 USA : Jeffery Hayashi

Le Bocuse d'Or, qu'est-ce que c'est ?

Plus qu'une simple compétition de la gastronomie, le Bocuse d'Or met en lumière l'évolution de la cuisine mondiale. Le concours est un véritable "tremplin pour celles et ceux qui souhaitent accéder à une reconnaissance internationale". La Lyonnaise Naïs Pirollet et ses 23 autres concurrents disposeront de 5 h 30 pour réaliser les deux thèmes, assiette et plateau. Le thème de l'assiette sera dévoilé courant novembre. Le thème plateau sera quant à lui axé sur la lotte, un produit qui sera fourni par l'un des partenaires, Seafood From Scotland.

La grande finale internationale du Bocuse d'Or, à Lyon, est le point d’orgue d’un cycle de soixante-dix sélections nationales et quatre sélections continentales pendant près de 2 ans.

Car avant de devenir finaliste à Lyon, les candidats des quatre continents se sont affrontés par le Bocuse d'Or : Africa, Europe, Asie-Pacifique et Amériques, ont dû réaliser des épreuves de présélection. Pour espérer remporter le trophée, 18 candidats des pays d'Europe ont concouru au Bocuse d'Or Europe les 23 et 24 mars derniers à Budapest. 10 d'entre eux ont rejoint les portes de la finale. Deux candidats africains sur sept ont gagné une place pour la finale à Lyon les 22 et 23 janvier prochain, lors du Bocuse d'Or Afrique. A l'occasion du Bocuse d'Or Amériques, cinq candidats sur huit ont décroché la finale. Et pour la partie Asie-Pacifique, 6 candidats ont décroché leur place. Deux wild-cards ont été attribuées à l’Estonie suite à sa performance lors des sélections européennes (11e sur 20) et au Sri Lanka, pays historique du Bocuse d’Or qui s’est distingué par sa motivation et son esprit d’équipe sur les sélections Asie-Pacifique.

Les enjeux éco-responsables au cœur du Bocuse d'Or 2023

Afin de sensibiliser les candidats à la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'organisation prévoit cette année sa compétition des initiatives éco-responsables : "tous les produits non utilisés durant la compétition sont redistribués à des associations et organismes pour lutter contre le gaspillage alimentaire", et une récompense sur l'engagement sociétal est attribuée aux participants qui recourent à une agriculture responsable et qui lutte contre elle gaspillage alimentaire.

