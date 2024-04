Dans le cadre des travaux de création de la ligne de tramway T10, les stations Debourg et ENS Lyon du tramway T1 ne seront pas desservies du 29 avril au 2 juin.

La ligne de tramway T1 sera perturbée pendant plus d’un mois à Lyon. Afin de pouvoir réaliser les travaux de création de la ligne de tramway T10, qui reliera la gare de Vénissieux à la Halle Tony Garnier, les stations Debourg et ENS Lyon de la ligne de tramway T1 ne seront plus desservies dès le 19 avril et jusqu’au 2 juin, annonce ce vendredi Sytral Mobilités.

Le tramway T1 ne circulera donc qu’entre les stations IUT Feyssine et Halle Tony Garnier, mais les usagers pourront encore circuler entre les stations Halle Tony Garnier, ENS Lyon et Debourg grâce à la ligne de bus 34, précise encore Styral Mobilités.

Plus d'informations

Premier départ de IUT Feyssine direction Halle Tony Garnier à 5h02.

Premier départ de Halle Tony Garnier direction IUT Feyssine à 4h43.

Dernier départ de IUT Feyssine direction Halle Tony Garnier à 0h26.

Dernier départ de Halle Tony Garnier direction IUT Feyssine à 0h09.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les concertations pour les projets de tram T9 et T10 débutent lundi, tout ce qu'il faut savoir