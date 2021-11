Lyon : la grande trémie devant l'Hôtel-Dieu sur la rive droite du Rhône devrait disparaître

La grande trémie, devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet, pourrait "sauter" dans le cadre du grand réaménagement de la rive droite du Rhône, à Lyon.

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé une grande concertation, jusqu'au 30 décembre, sur le réaménagement de la rive droite du Rhône, un espace de 2,5km complètement occupé par les voitures.

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités et des espaces publics, était l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, ce mercredi matin, pour évoquer le projet. Et les objectifs du réaménagement. Un entretien à retrouver ICI.

Vers la suppression de la trémie devant Bellecour ? "Devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet, on a un vrai enjeu patrimonial. La trémie gâche cet aspect"@vlungenstrass adjoint @villedelyon sur le réaménagement de la rive droite du Rhône, à Lyon. #6mnchrono pic.twitter.com/xOTOaOXVVi — Lyon Capitale (@lyoncap) November 17, 2021

La question de la trémie devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet a notamment été évoquée mardi soir lors de la réunion publique de lancement de la concertation à l'Hôtel de Ville de Lyon. "Cette trémie, ce n'est plus ce qu'il faut faire", a expliqué Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'urbanisme. "Devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet, on a un vrai enjeu patrimonial. La trémie gâche cet aspect", poursuit Valentin Lungenstrass dans 6 minutes chrono.