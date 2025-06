Lyon : la gauche appelle Emmanuel Macron à reconnaître l’État de Palestine 

Un vœu voté le 26 juin dernier lors du Conseil municipal appelle le président de la République à reconnaître "sans délai" l’État palestinien.

Après avoir annoncé le même jour que la Ville de Lyon serait bientôt jumelée avec la ville palestinienne de Jéricho, différents groupes politiques ont voté, lors du Conseil municipal du 26 juin dernier, un vœu sur la reconnaissance "sans délai" de l’Etat de Palestine.

"L’urgence est de sauver ce qui peut encore l’être"

Les groupes Écologistes, Progressistes et Républicains, Lyon en Commun ou encore Pour Lyon et Socialistes ayant voté le vœu rappellent s’être "publiquement émus des terribles attentats terroristes du 7 octobre 2023", mais ne peuvent "que constater le désastre en cours, notamment à Gaza où la situation humanitaire est catastrophique." Selon le dernier rapport de l’Office de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unie, pus de 54 000 Gazaouis auraient en effet été tués et 125 000 serait blessés. Et d’ajouter : "L’urgence est de sauver ce qui peut encore l’être : cela passe par la libération immédiate et sans condition des otages toujours retenus à Gaza, par un cessez-le-feu immédiat et durable, et par l’accès rétabli sans entrave à l’aide humanitaire."

Ils indiquent par ailleurs "que la voie diplomatique est la seule issue possible. C’est pourquoi nous demandons à M. le président de la République de reconnaître, sans attendre, un État palestinien. (…) Cette reconnaissance est une étape fondamentale, qui s’inscrit pleinement dans la "solution à deux États", que défend historiquement la France et qui est ma seule à pouvoir garantir paix et sécurité mutuelle des deux peuples sur le long terme." Pour rappel, le maire et le président écologistes de Lyon et de sa Métropole avaient, le 31 mai dernier, déjà signé un appel pour la reconnaissance de la Palestine dans l’Humanité. Grégory Doucet avait également écrit à Emmanuel Macron le 17 juin .

"Soyons au rendez-vous"

Après l’Espagne et l’Irlande, la France devrait donc "elle aussi, franchir ce pas décisif, malgré le report - que nous déplorons - de la conférence internationale annoncée par le président de la République, et qui devrait constituer en soi, une initiative diplomatique majeure." Ils concluent : "Ranimer l’idée d’une paix juste et durable, dans une situation si désespérée, est bien l’unique chemin pour interrompre la tragédie en cours. L’engagement de notre Ville, au-delà des clivages, pour les droits humains et la paix nous oblige : soyons au rendez-vous."

