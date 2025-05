Symbole emblématique de la Croix-Rousse, la fresque des Canuts est en danger. En raison de l'état dégradé du mur, un arrêté de péril a été pris par la Ville de Lyon.

Créée en 1987, la fresque des Canuts située sur le boulevard des canuts à la Croix-Rousse est en danger. Selon ActuLyon, un arrêté de péril a été pris par la Ville de Lyon en raison de l'état dégradé du mur. Un dispositif de sécurisation a été mis en place autour de la fresque afin de protéger les piétons d'une éventuelle chute d'éléments venus du mur.

Plus grande fresque d'Europe, la fresque des canuts s'étend sur 1200m2. Réalisée par les artistes lyonnais de CitéCréation en 1987, cette dernière a été rénovée en 2013. Elle met en scène l'ambiance et la vie du quartier de la Croix-Rousse de manière évolutive, avec des éléments ajoutés et des personnages vieillis au fil du temps.

Si la fresque est inscrite au dispositif des murs remarquables d'intérêt communal, le mur sur lequel elle est inscrite fait partie d'une propriété privée. Ce dispositif permettra aux propriétaires d'obtenir un financement de la Ville de Lyon pour la restauration de l'œuvre.

