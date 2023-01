"On n'aurait pas pu organiser le Sirha ailleurs qu'à Lyon, cette ville incroyable gastronomiquement"

L'un des trois salons majeurs de la restauration dans le monde se tient actuellement à Lyon. 180 000 professionnels sont attendus, 350 nouveautés présentées avec, cerise sur le gâteau , le Bocuse d'Or, Graal de la gastronomie mondiale.

140 000 m2 de superficie, l'équivalent de deux fois et demi la place Bellecour, une vingtaine de kilomètres d'allées, entre 150 000 et 180 000 visiteurs attendus (ce qui en fait le plus grand salon de Lyon), plusieurs dizaines de milliers de chefs cuisiniers sur place (le plus grand rassemblement de chefs de la planète), 4 700 exposants et marques (dont 23% internationales), 14 pavillons étrangers, 350 nouveautés et innovations présentées...

Du point de vue purement statistique, le salon Sirha Lyon, "l'un des trois quatre majeurs du food service et de la restauration dans le monde" dixit Luc Dubanchet, son patron, est une référence, un rendez-vous assez "significatif" et "unique", notamment par l'ampleur des marques présentes et son internationalisation.

Il a ouvert ses portes jeudi 19 décembre et se clôture lundi 23 janvier par le très attendu Bocuse d'Or, équivalent des Jeux olympiques culinaires.

"Chacun des 4 700 exposants apporte sa R&D, imaginez l'influence que cela draine" Luc Dubanchet, directeur du Sirha Lyon

"De nombreuses marques attendent le Sirha Lyon pour lancer leurs produits". Entre 300 et 350 nouveautés et innovations seront présentées.

Et plus de 60 concours, masterclass et animations, dont le Bocuse d'or, Graal de la gastronomie mondiale et véritables Jeux olympiques culinaires, la Coupe du monde de la pâtisserie, le trophée du maître d'hôte, etc.

