Lyon : la fin du port du masque en extérieur approche, rendez-vous le 2 février

A compter du mercredi 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, notamment à Lyon et à Villeurbanne. Ce jour marquera aussi la fin du télétravail obligatoire, il sera ensuite recommandé.

Encore un peu de patience. Dans quelques jours, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire. En effet, à partir du mercredi 2 février, il sera possible de se balader à Lyon, Villeurbanne, et plus globalement dans toutes les villes du Rhône, sans se couvrir le visage. Néanmoins, le Préfet appelle "à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. Le respect des gestes barrières demeure essentiel, y compris pour les personnes vaccinées." En revanche, le port du masque à l'intérieur des établissements recevant du public sera encore obligatoire.

Le télétravail, aujourd'hui obligatoire à raison de trois jours au minimum par semaine pour les postes qui le permettent, sera simplement recommandé à compter de mercredi.