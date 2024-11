Lyon : La Croix-Rouge ouvre ses portes le temps d'une journée

La Croix-Rouge Auvergne-Rhône-Alpes ouvre ses portes le 16 novembre prochain à Lyon, pour une journée dédiée à la découverte des métiers de la santé.

Le 16 novembre prochain, les établissements de formation de Croix-Rouge Compétence, ouvrent leurs portes au 115 avenue Lacassagne dans le troisième arrondissement lyonnais. Une journée de découverte autour des métiers de la santé, organisée afin d'aider les jeunes dans leur choix d'avenir professionnel.

Seront présentées, les formations dispensées par la Croix-Rouge, ouvertes à tous, en cursus classique, ou sous forme d'apprentissage. L'occasion pour les jeunes de s'informer sur différents métiers, de poser des questions et d'échanger avec les formateurs et apprenants présents. Une visite de l'établissement et des test des équipements pédagogiques innovants, tels que des salles de simulations et des exosquelettes, seront également proposés de 10h à 16h.

