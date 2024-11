150 mineurs isolés expulsés d’un gymnase de Villeurbanne 

Dans la soirée du 5 novembre, 150 mineurs isolés ont été expulsés d’un gymnase dans le quartier de Cusset, à Villeurbanne.

Ces jeunes du square Béguin (7e arr. de Lyon) s’étaient réfugiés dans le gymnase du quartier de Cusset, à Villeurbanne, mais cela n’aura duré que deux heures. Hier, mardi 5 novembre, la mairie de Villeurbanne a en effet demandé l’évacuation du lieu dans la soirée. Le collectif soutiens-migrants Croix-Rousse dénonce dans un communiqué "l'expulsion des 150 mineurs en recours qui s'étaient mis à l'abri (…) dans l'espoir d'échapper à la rue où ils survivent depuis plus de six mois."

Toujours selon le collectif, une dizaine de cars de CRS se sont rendus sur place pour procéder à l’évacuation du gymnase, "face à 150 adolescents épuisés par les conditions de vie insoutenables auxquelles ils sont confrontés depuis trop longtemps", écrit-il encore. Le collectif, qui avait déjà dénoncé l’expulsion du squat rue Neyret le mois dernier, estime cette expulsion "indigne" et demande la mise à l’abri de "l'ensemble des mineurs en recours à la rue dans la métropole lyonnaise, conformément à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant."

Et de conclure : "Nous demandons, encore une fois, à ce que les collectivités locales et la préfecture se réunissent d'urgence pour trouver des solutions concrètes. Que les droits de ces jeunes vulnérables cessent d'être bafoués et que ne se passe pas un nouvel hiver avec des mineurs sous des tentes." Contactée par Lyon Capitale, la préfecture du Rhône n'a pas encore répondu à nos sollicitations.