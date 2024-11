Afin d'aider les jeunes dans leur projet d'orientation et leur faire découvrir le monde du travail de manière ludique, le concours national "Je filme mon métier" revient en région AURA.

A vos claps de cinéma, le concours "je filme le métier que j'aime" revient en Auvergne-Rhône-Alpes, pour la quatrième année consécutive. Le principe est simple, permettre à tous les élèves, étudiants et stagiaires de réaliser un reportage vidéo de trois minutes maximum sur le métier de leur choix. Pour cela, les élèves sont invités à réaliser un court-métrage dans son entièreté, du scénario au montage.

Un projet permettant aux élèves de découvrir le monde du travail de manière ludique, et d'aiguiller leurs choix d'orientation. "Ce concours est une excellente opportunité de s’investir dans son projet d’orientation et de proposer à d’autres jeunes, à travers le 7ème art, de découvrir le monde professionnel d’une manière originale." affirme Mickaël Packaud, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientations.

Dates clés

Les jeunes souhaitant participer ont jusqu'au 17 janvier pour s'inscrire, puis jusqu'au 17 mars pour rendre leur projet. La remise des prix régionale se tiendra au printemps 2025 et celle nationale le 27 mai 2025 au Grand Rex de Paris. A la clé, de nombreux lots et un clap de cinéma faisant office de trophée.

Un projet sous le patronage du ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Travail, et de celui de la Santé et des Solidarités. Également soutenu par le président de la Région, qui "'invite tous les établissements de formation à proposer ce concours à leurs élèves."

