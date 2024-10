Lyon : la Côte d’Azur s’expose en miniature au Carré de Soie 

Dans une toute nouvelle exposition inaugurée ce vendredi 18 octobre au Mini World Lyon, au Carré de Soie, redécouvrez la Côte d’Azur en miniature et avec de nombreuses surprises.

Gare de Nice, port de Saint-Tropez, Marseille et sa cathédrale de La Major, la Côte d’Azur s’expose en miniature dans une toute nouvelle exhibition au Mini World Lyon, au Carré de Soie. D’abord présenté à Toulon pendant trois ans, Mini World Lyon a choisi de rapatrier son nouveau monde miniature auprès de ses quelque 170 000 visiteurs annuels lyonnais.

120 000 heures de travail

Installée dans une nouvelle salle, l’exposition a été pensée avec un tout nouveau parcours où le mini monde de Lyon côtoie celui de Marseille dans une première partie. Les visiteurs découvrent ensuite ceux des villes emblématiques de la Côte d’Azur. Promenade des Anglais, carnaval de Nice, le cuirassé de Strasbourg, Toulon et son port militaire ou encore le porte-avions Charles de Gaulle, des dizaines de milliers de personnages miniature ont ainsi été conçus. Les bâtiments, réalisés au détail près grâce à des photographies prises sur place et Google Maps, représentent plus de 120 000 heures de travail.

Fête foraine sur la Côte d'Azur au Mini World Lyon. @CM

Port de Saint-Tropez au Mini World Lyon. @CM

Grâce aux projecteurs, la scénographie propose également plusieurs ambiances, de jour, de nuit ou avec des orages, changeant toutes les 20 minutes, et accompagnée d’une ambiance sonore spécifique à chaque fois. Les maquettes quant à elles sont un vaste terrain de jeu pour petits et grands. Pensée comme un gigantesque "Où est Charlie ?", des références de pop-culture sont dissimulées au milieu des foules de personnages, lorgnant aussi bien du côté de Brice de Nice et de Visiteurs que de Harry Potter ou Star Wars.

Cette nouvelle exposition permanente accompagne désormais celles de la ville, de la campagne et de Lyon, déjà présentes depuis 2016, puis 2018. Mais aussi celle de l’exposition temporaire autour de la Japan Mania installée depuis le mois d’avril dernier et qui se prolongera jusque courant 2025.

