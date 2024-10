Alors que de nombreuses communes du Rhône ont fait face à des inondations ou à des crues importantes, les élus régionaux du Rassemblement National demandent à la Région d'agir pour les sinistrés.

Des voitures englouties, des commerces inondées, de la boue dans les rues et les maisons... Au lendemain des violents intempéries qui ont provoqué la crue du Gier et des inondations dans certaines communes du Rhône et de la Métropole de Lyon, l'heure est aux constatations.

S'il est encore tôt pour chiffrer tous les dégâts, six élus du groupe Rassemblement national de la Région Auvergne-Rhône-Alpes appellent ce vendredi 18 octobre, à la réactivité des autorités. "L’urgence de la situation exige que la Région

Auvergne-Rhône-Alpes participe, avec les communes, les départements, l’Etat et les assurances à venir en aide à nos compatriotes les plus touchés", écrivent-ils dans un communiqué conjoint.

Pour le déblocage d'un fonds d'aide en urgence

Concrètement, les élus RN, dont le président du groupe Andréa Kotarac, demandent à la Région "de mettre en place un plan d’action régional et d’utiliser très rapidement ses fonds d’urgence à destination des sinistrés". Aussi, ils interpellent le gouvernement en vue d'une reconnaissance rapide de l'état de catastrophe naturelle.

