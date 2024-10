France Durovray, lors d’une visite au technicentre de Lyon. @Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP

Le ministre des Transports, François Durovray, est attendu dans le Rhône ce vendredi 18 octobre. Il se rendra à Givors où les dégâts sur les infrastructures routières et ferroviaires ont été les plus importants.

L'asphalte recouvert de boue, des voitures abandonnées sur place et de l'eau sur certains tronçons... L'autoroute A47 est comme métamorphosée après la crue du Gier, survenue jeudi 17 octobre. C'est justement pour constater les dégâts sur cet axe majeur que le ministre des Transports François Durovray est attendu sur place ce vendredi après-midi.

Alors que l'autoroute est toujours fermée de l'échangeur n°11 "La Madeleine" au nœud de Ternay et que les pompiers mènent encore des opérations de pompage, sa visite sera également l'occasion de "remercier les agents [...] et les forces de l'ordre" mobilisés pour remettre en état l'A47.

https://x.com/durovray/status/1847224338337960350

Après avoir constaté les dégâts sur l'autoroute, le ministre se rendra sur la ligne de chemin de fer non loin de là. Pour rappel, le trafic ferroviaire entre la capitale des Gaules et la préfecture de la Loire est toujours interrompu, de même que le trafic entre Lyon et Givors. Les installations seront indisponibles encore plusieurs jours.

