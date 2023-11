Lyon : la brocante de la Fondation AJD fête ses 40 ans

Du samedi 25 au dimanche 26 novembre, la Fondation AJD réitère la tenue de sa brocante annuelle à Lyon. Les bénéfices sont réinvestis dans des initiatives en soutien aux personnes en difficultés sociales et professionnelles.

Que vous soyez grand collectionneur, chineur du dimanche, amateurs de bonnes affaires ou tout simplement curieux, la Fondation AJD ouvre les portes de sa grande brocante à Lyon les 25 et 26 novembre. Pour fêter la 40e édition de l'événement, un vaste espace de 1 500 mètres carrés situé au cœur du quartier de Vaise hébergera une multitude de stands.

Plus de 180 bénévoles de l'association ont tout d'abord procédé à un travail de collecte, de tri et de restauration d'objets. Dès lors, ceux-ci proposeront, avec 12 travailleurs en réinsertion salariés de l’Atelier Chantier d’Insertion AJD Mirly, une gamme diversifiée de produits tels que de l'orfèvrerie, des meubles, des jeux, des antiquités, des livres, de l'argenterie, de la vaisselle, des tapis, des bijoux et des articles en verrerie.

La solidarité comme mot d'ordre

La vente de ces biens constitue un bénéfice que la Fondation AJF reversera en finançant ses 23 structures d'hébergements, lesquelles accueillent plus de 5 400 personnes en très grandes difficultés : enfants en danger, jeunes en errance, femmes victimes de violences, mineurs non-accompagnés, jeunes travailleurs, personnes en situation de grande marginalité, etc.). Celles-ci peuvent également avoir accès à des services leur proposant, entre autres, de partir en vacances ou de se réinsérer socialement et professionnellement.

Informations pratiques. Les 25 et 26 novembre 2023, de 9h à 18h -13 rue Saint-Simon, 69009 Lyon - Entrée gratuite