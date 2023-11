Quelle est cette mauvaise odeur au centre commercial de la Part-Dieu ?

Contre le Black Friday, le mouvement social écologiste Extinction Rebellion va répandre une odeur désagréable au centre commercial de la Part-Dieu jusqu'à dimanche.

Extinction Rebellion, qui se présente comme un "mouvement international de désobéissance civile non-violente", a décidé d'entreprendre une action pour le moins... particulière. Effectivement, selon les informations du Progrès, environ 70 de ses membres se relaient depuis vendredi pour disposer des boules puantes à base d'ail et de purin d'orties dans une dizaine de magasins du centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon.

Les militants veulent ainsi dénoncer la pratique du Black Friday qui se déroule lors du dernier week-end du mois de novembre, après la traditionnelle fête américaine de Thanksgiving, et durant lequel la plupart des enseignes proposent de très grandes remises sur de très nombreux articles."Le Black Friday est le jour de l’année au cours duquel son impact environnemental, social et économique est le plus nuisible", accuse Extinction Rebellion dans un article relayé sur son compte X. L'action devrait se terminer à l'issue du Black Friday, ce dimanche 26 novembre.

Lire Aussi : Lyon : le centre commercial Westfield La Part-Dieu inaugure son rooftop