Projet de végétalisation de la place Bellecour à Lyon : Pierre Oliver demande un débat  

Alors que le projet retenu pour végétaliser la place Bellecour sera officiellement présenté mardi 12 novembre, le maire du 2e arrondissement demande un débat lors du conseil municipal.

Il n’est pas encore dévoilé, mais depuis la semaine dernière le projet de végétalisation de la place Bellecour fait d’ores et déjà débat. Voté le 16 octobre lors d'une commission d'appel d'offre (deux voix contre deux voix, la voix prioritaire du président ayant permis la validation du projet) et officiellement présenté ce mardi 12 novembre, le projet prévoit de s’articuler autour d'une œuvre artistique et de voiles visant à réduire l'îlot de chaleur que représente la place. Les différentes contraintes techniques (métro, parking, ABF...), empêchant des plantations en pleine terre.

"Il serait légitime que le conseil municipal de Lyon puisse débattre"

Dans un communiqué, le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, annonce ce lundi avoir déposé une motion afin de demander un débat lors du prochain conseil municipal le 14 novembre. "Eu égard à l’importance de cette place dans notre ville que la note d’intention du marché décrit comme "un élément fondateur de l’identité lyonnaise" ou bien encore comme "un symbole international de Lyon", il serait légitime que le conseil municipal de Lyon puisse débattre du projet d’aménagement", estime ainsi l’édile. Pierre Oliver s’était déjà exprimé contre le projet, estimant qu’il était "un peu l'équivalent des pots de fleurs de Gérard Collomb. Ce devait être une grande réalisation avant les élections, finalement, il n'y a rien."

Le 6 novembre, l’ex adjointe à la Culture de la Ville de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, a, elle aussi, écrit à Grégory Doucet afin qu’une présentation publique du projet soit faite en commission générale. Elle précisait que cela "offrirait aux concepteurs du projet et/ou aux services municipaux l'occasion de présenter leur travail aux élus et au public. Les différents groupes politiques pourraient ensuite poser leurs questions et se positionner sur le projet."

Lire aussi : "Végétalisation" de Bellecour sans arbre : Perrin-Gilbert veut un examen public du projet retenu