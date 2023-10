Lyon : l'hôpital Natécia installe deux seins géants sur son toit

Alors que la campagne "octobre rose" prend fin aujourd'hui, l'hôpital privé Natecia continue de montrer son engagement. L'établissement a installé deux seins géants afin de sensibiliser le plus grand nombre.

La sensibilisation contre le cancer du sein continue même après la fin de la campagne "octobre rose". Pour montrer son engagement, l'hôpital privé Natecia, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a installé, il y a deux semaines, deux seins géants sur son toit. Ils seront visibles tout le mois de Novembre.

Des dépistages encore trop peu nombreux

"Nous voulions marquer visuellement notre engagement", explique l'hôpital à nos confrères du Progrès. L'hôpital, spécialisé dans la maternité et la chirurgie, est particulièrement mobilisé sur cette question. En effet, le cancer du sein est la forme de cancer qui touche le plus les femmes. En France, cette année, on recense environ 61 000 cas. Des chiffres qui devraient faire réagir. Pourtant, selon Santé Publique France, seulement 47,7 % des femmes se sont faites dépister sur la période 2021-2022.

Pour rappel, chaque femme, entre 50 et 74 ans, devrait se faire dépister tous les deux ans.