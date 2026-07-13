Baccalauréat 2026 : tous les résultats dans l’académie de Lyon après les rattrapages

Les lycéens étaient nombreux à se déplacer pour découvrir leurs résultats ce mardi.

À l’issue du second groupe d’épreuves, le taux de réussite pour l'ensemble des baccalauréats est de 91,9 %. Il reste stable par rapport à 2025.

Les résultats définitifs du baccalauréat 2026 sont tombés. Avec 36 273 candidats inscrits cette année à l’examen du baccalauréat général, technologique et professionnel dans l’académie de Lyon, le taux de réussite s’élève à 91, 9 % à l’issue du second groupe d’épreuves. Il reste donc stable par rapport à l’année dernière, souligne l’académie de Lyon ce lundi dans un communiqué. L’académie de Lyon compte désormais 33 330 nouveaux bacheliers.

Dans le détail, le taux de réussite au baccalauréat général est de 95,7 %, soit une petite diminution de 0,4 point par rapport à 2025. Pour le baccalauréat technologique, il s’élève à 89,3 %, tandis que pour le baccalauréat professionnel, il est de 85,9 %, soit une progression de 0,9 point par rapport à 2025.

Lire aussi : "On va célébrer ça avec les copains" : à Lyon, le soulagement des élèves de terminale après les résultats du baccalauréat

91 % de réussite dans le Rhône

Parmi les départements de l’académie, le Rhône enregistre un taux de réussite de 91 %, soit 20 208 nouveaux bacheliers, dont 11 564 au baccalauréat général (95,6 % de réussite), 4 308 au baccalauréat technologique (88,7 %) et 4 336 au baccalauréat professionnel (83,6 %). Dans la Loire, il est de 93 % et de 93,5 % dans l’Ain.

Lire aussi : 84,5 % de réussite au brevet dans l’académie de Lyon : une baisse de 4,3 points par rapport à 2025