Lyon : L'Exalt Festival revient pour une quatrième édition

Fondé par des étudiants en création numérique, l'Exalt festival est de retour. Cette année, la programmation se concentre sur la prise de risque et l'excès de confiance.

Pour la quatrième année consécutive, les étudiants du Bachelor création numérique de Made In Sainte-Marie Lyon organisent l'Exalt Festival consacré à l'art numérique. L'évènement se déroulera ce samedi 25 avril dès 19 heures, rue Montauban (5e arrondissement). Cette année, le thème est le suivant : "Franchir l’éclat". Comprenez une exploration artistique fondée sur la prise de risque, de l’excès de confiance et du déséquilibre créatif.

Une nouvelle édition qui s’inscrit dans une démarche couplant artistique et citoyen, en partenariat avec l’association Un Instant, Une Vie, engagée dans la sensibilisation aux comportements à risque chez les jeunes. Ainsi, en parallèle du festival, une marche citoyenne sera organisée le 25 avril dans l’après-midi.

1 000 participants attendus pour cette édition

Au menu de l'évènement, un "parcours" parsemé "par des installations visuelles et interactives". Des artistes sont également invités à présenter leurs œuvres. C'est le cas de "Je t'aime" de Sophia Assad, ou de "Flynn", signé Julien Menzel. A cela s'ajoutera une ambiance musicale entre lives électroniques, performances

audiovisuelles et expérimentations sonores.

Lors des trois précédentes éditions, l'Exalt Festival avait accueilli 2 400 personnes, cette année la jauge s'élève à 1 000 participants. Pour 2026, les équipes du festival visent un triple objectif, ouvrir le festival à un public extérieur, renforcer son ancrage dans le paysage lyonnais, et favoriser les échanges entre jeunes créateurs, institutions et grand public.

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