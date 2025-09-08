Actualité
François Bayrou, désigné Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi 13 décembre 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

"Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon

  • par Loane Carpano

    • En perspective d'un vote de confiance négatif entraînant la démission du Premier ministre, un pot de départ à François Bayrou est programmé ce lundi 8 septembre au soir à Lyon.

    Alors que le Premier ministre François Bayrou jouera son poste ce lundi 8 septembre, les lyonnais semblent déjà avoir anticipé son départ. En perspective d'un vote de confiance négatif entraînant la démission du Premier ministre, un pot de départ est organisé le 8 septembre à 20 h sur la place des Terreaux (1er) à Lyon : "Une soirée pour créer du lien, s’amuser et s’unir avant le 10 septembre", indiquent les organisateurs du mouvement sur les réseaux sociaux.

    Pour rappel, les députés décideront ce lundi 8 septembre à 15 h de l'avenir de François Bayrou, ayant sollicité un vote de confiance sur sa politique budgétaire. Si le vote est négatif, ce dernier devra remettre sa démission dans la foulée.

    Si les parlementaires NFP du Rhône ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre ce vote de confiance, le camp présidentiel appelle quant à lui à soutenir le ministre. Reste désormais à voir les résultats des votes, dont l'annonce est programmée entre 19 h et 20 h.

