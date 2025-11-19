Actualité
L’établissement Yara fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture

  • par la rédaction

    • L’établissement Yara (3e arr.) a été fermé par les services de l’État après 258 interventions des forces de l’ordre, notamment pour des trafics de stupéfiants, depuis le début de l'année.

    Étant considéré comme "un point central du trafic de stupéfiants et psychotropes", l’établissement Yara, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône lundi 17 novembre.

    Insécurité, trafics de stupéfiants, psychotropes ou de cigarettes à répétition, 258 opérations des forces de l’ordre ont été comptabilisées depuis le début de l’année, donnant lieu à 48 amendes forfaitaires et 85 interpellations. Des armes ont également été découvertes lors d’interventions, précisent encore les services de l'État.

    Considérant le "climat d’insécurité" créé par la "venue régulière" des trafiquants et l’implication de la clientèle dans des rixes violentes, l’établissement sera donc fermé pour une durée de trois mois.

    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon

    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
