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Framatome Romans
Site Framatome de Romans-sur-Isère © Framatome

Drôme : Framatome organise une réunion publique sur le cycle nucléaire

  • par LR

    • La Commission locale d’information (CLI) de Framatome Romans organise sa réunion publique annuelle ce mardi 3 novembre, à partir de 19 heures. Ouverte à tous, elle portera sur le fonctionnement du site nucléaire et le contrôle du cycle du combustible.

    Comment fonctionne le site Framatome de Romans-sur-Isère et comment est-il contrôlé ? C’est autour de ces questions que s’articulera la réunion publique organisée par la Commission locale d’information (CLI) ce mardi 3 novembre. Le rendez-vous est fixé à 19 heures, à la salle Charles-Michels, place Marcel-Armand, à Romans-sur-Isère.

    Intitulée « Framatome Romans, au cœur du cycle nucléaire », cette rencontre annuelle doit permettre aux habitants du territoire de mieux comprendre les activités du site et les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire. La surveillance de ces activités sera également au programme, avec un éclairage sur le rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

    Des représentants de l’autorité de contrôle et de l’exploitant Framatome doivent intervenir au cours de la soirée. Plusieurs temps d’échanges avec le public sont également prévus afin de permettre aux participants de poser leurs questions.

    Cette réunion s’inscrit dans la mission d’information de la CLI auprès des riverains du site nucléaire. Elle est ouverte à tous et doit se dérouler de 19 heures à 21 heures.

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