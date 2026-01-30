Après avoir fait la promotion de leur point de deal sur Tiktok, trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi 28 janvier.

Ces dealers n'avaient pas opté pour la discrétion. L'histoire débute en décembre dernier. A ce moment-là, la police est alertée par un signalement Pharos. L'objet du signalement n'est d'autre qu'une vidéo Tiktok, faisant la publicité d'un point de deal situé rue Boileau à Rillieux-la-Pape. Déjà connu des services de police, l'un des dealers est rapidement identifié.

Un mois après le signalement, la brigade des stupéfiants, des CRS et des membres de la BST sont intervenus sur les lieux. Sous l'oeil du préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin, une vaste opération de police judiciaire s'est ainsi tenue mardi 27 et mercredi 28 janvier.

Trois interpellations

Selon les informations d'Actu Lyon, trois suspects, âgés de 20 à 26 ans, ont été interpellés en marge de l'intervention avant d'être placés en garde à vue. Du cannabis, de l'héroïne et près de 1 500 euros ont été saisis sur place. Les vêtements portés sur la vidéo ont également été retrouvés au domicile de l'un des trois hommes interpellés.

