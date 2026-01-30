Une ingénieure géologue spécialisée en dépollution analyse les sols, l’eau et l’air afin de réhabiliter ou condamner des sites pollués.

Chargée d’expertiser un terrain destiné à accueillir une maison de retraite, elle découvre qu’il abrite les fondations d’une ancienne usine enfouie et le juge dangereux pour la santé.

Mais on la pousse à valider le projet. Elle se confronte à une puissante entreprise productrice de polluants éternels, protégée par l’État…

Inspirée de faits réels, Les Souterraines, création collective de la compagnie Le Grand Nulle Part, révèle ce qui, dans nos sociétés, reste enfoui.

Dans une mise en scène ludique et collective, trois interprètes incarnent les divers protagonistes et transforment l’espace scénique entre usine, tunnels souterrains, Ehpad et chantier. En mêlant enquête politique, chorégraphies décalées et scènes fantastiques.

Les Souterraines – Du 3 au 6 février au théâtre de la Croix-Rousse