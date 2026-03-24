Lyon : huit hommes armés interpellés lors de deux opérations à la Guillotière

Une série d’interventions policières a conduit à l’arrestation de huit individus armés dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon.

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La soirée de lundi a été marquée par de la tension dans le secteur de la Guillotière, à Lyon. Selon nos confrères de Lyon Mag, deux interventions distinctes, mais rapprochées dans le temps et l’espace, ont permis l’interpellation de huit hommes lourdement armés.

Vers 22h15, place Pierre-Simon-Ballanche (3e arrondissement), des policiers repèrent quatre individus au comportement suspect. Suivis discrètement, ils sont rapidement identifiés comme porteurs d’armes blanches, dont deux katanas. Trois suspects sont arrêtés après une courte fuite, tandis qu’un quatrième parvient à s’échapper.

Quelques minutes plus tard, place Gabriel-Péri, un autre groupe est signalé. Cinq hommes sont interpellés alors qu’ils tentaient de quitter les lieux. Sur place, les agents découvrent plusieurs armes, dont des couteaux et une arme de type Gomm-Cogne.

Au total, huit suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours.