Lyon : bientôt jugé pour avoir menacé des femmes au couteau, il est de nouveau arrêté

Un homme qui doit bientôt être jugé pour avoir menacé des femmes chrétiennes avec un couteau a été de nouveau interpellé ce lundi à Lyon.

Lundi 23 mars, un homme de 28 ans a été interpellé à la basilique Notre-Dame-de-Fourvière dans le 5e arrondissement de Lyon après avoir importuné des fidèles. Cet homme, qui se trouvait en possession d'un Opinel, avait déjà été interpellé le 14 mars alors qu'il dégradait des affiches électorales avec une arme blanche.

Sous contrôle judiciaire après avoir menacé trois femmes au couteau

Selon Le Progrès, il est suspecté d'avoir menacé au couteau une femme dans une librairie chrétienne sur le quai Tilsitt dans le 2e arrondissement. Deux jours plus tard, il aurait menacé deux autres femmes avec un couteau à cran d'arrêt dans l'église Saint-Bruno-les-Chartreux dans le 1er arrondissement.

Déféré le 15 mars devant le parquet de Lyon, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. La réalisation d'une expertise psychiatrique a par ailleurs été ordonnée par les magistrats. Après sa nouvelle interpellation ce lundi, il a de nouveau été relâché.

Il sera jugé pour port d'arme dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle le 9 avril.