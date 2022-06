Lyon : gagnez des invitations pour le documentaire « by Jove : Blake et Mortimer fêtent leurs 75 ans »

Le Lyon BD Festival ouvre ses portes du 1er au à Lyon. Découvrez une multitude d’expositions, des spectacles, ainsi que des activités, en lien avec l’univers de la BD, disséminés dans toutes votre ville de Lyon.

La deuxième semaine du festival débute enfin. Avec un festival In qui débute réellement vendredi 10 juin. Découvrez alors une multitude d’expositions, des spectacles, ainsi que des activités, en lien avec l’univers de la BD, disséminés dans toute la ville de Lyon.

Partenaire du festival, Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour le documentaire « by Jove : Blake et Mortimer fêtent leurs 75 ans » qui aura lieu le 12 juin à 13h30, au théâtre Comédie-Odéon (6, rue Grolée, 69001 Lyon).

Pour célébrer les 75 ans des plus célèbres héros britanniques (et belges !) du 9ème Art, les éditions Dargaud proposent un documentaire passionnant sur la série mythique d’Edgar P. Jacobs. Dans dix lieux d’exception en France, en Belgique et en Suisse, trente personnalités du monde de la culture ont répondu à la question que tout le monde se pose : comment expliquer la longévité remarquable de ces deux héros iconiques ?

Comment obtenir ces places ?

Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant votre nom et prénom.

Les plus rapides d’entre vous recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.