Lyon : Fouziya Bouzerda ne sera pas candidate aux législatives

La présidentielle terminée, tous les regards sont tournés vers les élections législatives, les 12 et 19 juin prochain.

A Lyon, il y a quatre circonscriptions. La président du Modem dans le Rhône, Fouziya Bouzerda, ancienne présidente du Sytral, ne sera pas candidate. "Je ne serai pas candidate aux élections législatives. J'ai à coeur de m'impliquer localement", explique Fouziya Bouzerda dans l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.

"Dans le cadre des fonctions que j'ai pu avoir au Sytral, à Lyon et à la Métropole de Lyon, on a vraiment pu faire des choses. Ma trajectoire n'est pas politique au départ. Je me suis beaucoup engagé associativement, c'est ce qui m'a donné ensuite envie de m'impliquer dans ma ville. Le cœur d'action, il est là. Je vais me consacrer au travail local. Je veux m'impliquer pour pouvoir en 2026 offrir un projet alternatif pour la ville de Lyon et la Métropole de Lyon", ajoute-t-elle.

