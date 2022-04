Refusant d’obtempérer à un contrôle de police, un automobiliste de 18 ans circulant sur la commune de Meyzieu a pris la fuite avant d’être finalement interpellé caché dans un buisson. Cinq policiers ont déposé plainte contre lui, l’accusant d’avoir voulu les percuter.

Pensant sans doute tromper les policiers à ses trousses en se cachant dans un buisson, un jeune habitant de Meyzieu ayant refusé un contrôle routier a finalement terminé écroué dans l’attente de son jugement en comparution immédiate ce lundi. L’incident remonte au 21 avril au soir, lorsque des policiers municipaux de la commune de l’Est lyonnais repèrent un véhicule circulant en sens interdit chemin de la Combe aux loups.

Un conducteur de 18 ans sans permis

S’en suit alors une course poursuite lors de laquelle le jeune conducteur aurait grillé plusieurs feux rouges, ne respectant pas les limitations de vitesse et circulant en sens interdit tout en essayant à plusieurs reprises de percuter les policiers à ses trousses, selon la Direction départementale de la sécurité publique. Sa course a finalement pris fin lorsque son véhicule est tombé en panne, avant que des agents ne le débusque à l’intérieur d’un buisson.

Sans permis, ce jeune de 18 ans aurait reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, en niant toutefois avoir tenté de percuter les policiers, qui n’ont pas été blessés. Cinq d’entre eux ont déposé plainte contre lui.