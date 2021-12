Lyon est la 12e ville la plus congestionnée au monde en 2021 selon un classement

Selon l'indice 2021 de l'entreprise américaine Inrix, spécialisée dans les données de trafic automobile, Lyon est la 12e ville la plus congestionnée au monde cette année.

Avec la pandémie qui secoue toujours la planète, de nombreuses grandes villes internationales ont vu leurs embouteillages diminués en 2021 par rapport à la période pré-Covid. En cause, le télétravail accru de travailleurs qui se rendent moins qu'avant dans les centre-villes. Selon l'indice 2021 de l'entreprise Inrix, spécialisée dans les données de trafic routier, les bouchons sont en baisse de 27 % à New York en 2021 par rapport à 2019. C'est aussi -35 % à Rome, -15 % à Paris ou -42 % à Istanbul. À l'inverse à Lyon, comme Londres qui domine le classement des villes les plus congestionnées, le temps passé dans les bouchons n'a que très légèrement diminué de 2 % entre l'avant et l'après-épidémie de Covid-19. Lyon Capitale a d'ailleurs consacré un large dossier au retour des embouteillages entre Saône et Rhône.

Plus globalement, la capitale des Gaules occupe la 12e place au triste classement des villes les plus embouteillées en 2021. Une sorte de déclassement pour Lyon qui était "seulement" la 34e ville la plus congestionnée en 2020. Les usagers de la route de la capitale des Gaules ont perdu 102 heures dans les bouchons en 2021. C'est le 8e pire score du classement. D'autres critères entrent en ligne de compte dans l'indice d'Inrix, ce qui permet à Lyon de rester hors du top 10, contrairement à Paris qui occupe la deuxième place, derrière Londres et devant Bruxelles.