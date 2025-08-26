182 km/h et positif à l’alcool et au cannabis : un jeune Lyonnais stoppé en route pour Walibi

Dimanche 24 août, un Lyonnais de 22 ans a été intercepté sur l’A43 alors qu’il se rendait avec deux passagers mineurs au parc Walibi. En très grand excès de vitesse, le conducteur était alcoolisé et positif au cannabis.

Il était 10 heures lorsque les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont repéré une Dacia Sandero circulant à vive allure sur l’A43, à Saint-Quentin-Fallavier, provenant de la Métropole de Lyon. Flashée à 182 km/h, la voiture était conduite par un jeune Lyonnais titulaire d’un permis probatoire, et donc théoriquement limité à 110 km/h sur autoroute. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, La vitesse retenue contre le contrevenant a été de 172 km/h, soit un excès de 62 km/h.

Lors du contrôle, le conducteur s’est révélé positif à l’alcool (0,17 g) et au cannabis, avec la découverte d’un gramme de résine à bord. Sa voiture a été mise en fourrière et son permis suspendu, avec un risque d’annulation.

Voulant se rendre au parc Walibi avec ses deux passagers mineurs, le jeune Lyonnais de 22 ans a sans doute passé une journée un peu différente que celle qu'il avait imaginé.