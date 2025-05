À Corbas, des "inconscients" de la route sanctionnés par les gendarmes

Deux contrôles routier menés à Corbas et Communay ont conduit à des rétentions de permis de conduire.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont-ils rencontré "le chauffard de l'année" samedi 3 mai lors d'un contrôle mené à Corbas ? Au cours de l'après-midi, ils ont mis en place un contrôle de vitesse en bordure d'un axe limité à 90 km/h et sont tombé sur quelques "inconscients" indiquent-ils.

Notamment un individu circulant à la vitesse de 181 km/h, positif à la cocaïne et à l'alcool avec un taux de 0,83 mg/l d'air expiré. Les gendarmes ont ainsi procédé à une rétention immédiate du permis de conduire et une saisie du véhicule.

Quelques heures plus tard et à la suite d'un accident mortel à Communay, les gendarmes ont décidé d'y opérer un contrôle entre 22 h et 00 h. Un conducteur était porteur de produit stupéfiant, deux conducteurs étaient sous l'empire d'un état alcoolique, et deux autres conduisaient sous l'emprise de drogue.