Lyon : dernier weekend pour découvrir le spectacle lumineux projeté sur la basilique de Fourvière

Le spectacle sonore et lumineux projeté sur la façade de Fourvière à Lyon se termine ce dimanche soir, après un mois de projection tous les soirs.

Dernier week-end pour profiter des illuminations présentées tous les soirs à Fourvière, depuis le 2 décembre. Effectivement, il ne reste plus que ce soir et demain soir pour se rendre sur le parvis de la basilique et découvrir le spectacle proposé par la Région, qui rencontre un franc succès depuis un mois.

De 18h45 à 21h45, ce spectacle sonore et lumineux gratuit de 20 minutes se veut "intergénérationnel". "Fourvière est un véritable livre ouvert" déclarait même Laurent Wauquiez lors de la conférence de presse de lancement, à l'Hôtel de Région, jeudi 25 novembre.

Lire aussi : Découvrez la Fête des Lumières 2021 avec la carte interactive de Lyon Capitale

De l'origine de Lugdunum, à la naissance du 8 décembre en 1852, en passant par le vœu des échevins de 1643, ce sont en tout 5 tableaux qui sont proposés aux visiteurs, curieux de découvrir l'histoire lyonnaise autrement.