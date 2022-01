Retour des vacances à Lyon : la journée de ce dimanche placée en "Orange"

Le passage de 2021 à 2022 la nuit dernière marque aussi la fin des vacances de Noël et avec elle le retour en ville de nombreux Lyonnais. Pour ceux qui ont prévu de prendre la route ce dimanche 2 janvier il faudra faire preuve de patience et de prudence, le trafic s’annonce chargé sur l’A7 et l’A43.

Les Lyonnais qui rentreront du sud de la France ou des sports d’hiver dans les Alpes ce dimanche 2 janvier devront faire preuve de patience sur la route ou anticiper leur départ, s’ils veulent éviter le trafic dense annoncé par Bison Futé. L’organisme public a placé la journée en "Orange" dans le sens des retours, principalement "dans l’après-midi" en raison des "derniers retours des vacances vers les grandes métropoles".

Il est notamment conseillé d’éviter d’emprunter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 11 à 16 heures, ainsi que l’autoroute A43, de Chambéry à Lyon, entre 10 et 17 heures. Pour les personnes qui décideraient de quitter Lyon en empruntant l’A6 pour remonter en direction de Paris, il faudra également éviter de s’engager sur l’autoroute entre midi et 14 heures, où la circulation s’annonce difficile.