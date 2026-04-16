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Eliès Hamzaoui a été récompensé ce jeudi 16 avril lors de la 10e édition des Concours innovation sécurité routière pour son projet de casque à vélo embarqué.

10e édition des Concours innovation sécurité routière : un Villeurbannais récompensé

  • par C.M.

    • Eliès Hamzaoui a été récompensé ce jeudi 16 avril lors de la 10e édition des Concours innovation sécurité routière pour son projet de casque à vélo embarqué.

    Les Concours innovation sécurité routière ont célébré leur 10e édition. Lors d’une cérémonie de remise de prix organisée ce jeudi 16 avril, la Sécurité routière a distingué les lauréats de cette édition 2026 pour leurs solutions innovantes pour rendre les routes plus sûres, dont Eliès Hamzaoui, résidant de Villeurbanne.

    Eliès Hamzaoui a ainsi reçu son prix dans la catégorie Aide aux mobilités douces pour son casque de vélo embarqué - OBH. "Le kit OBH associe un casque certifié EN1078 et un socle d'accrochage sécurisé (à serrure ou connecté) pouvant être installé sur n'importe quel vélo ou trottinette. Avec cette possibilité de ranger son casque directement sur le véhicule, l'usager n'a plus à craindre l'oubli ou la contrainte de son transport entre deux déplacements, principaux freins au port du casque", souligne le communiqué de presse.

    Avec cette innovation, le Villeurbannais entend rendre le port du casque "aussi intuitif" que celui de la ceinture en voiture.

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