La journée de samedi s'annonce assez chargée sur les routes, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi est classé orange par Bison Futé.

Noël approche. Et les vacances, pour les écoliers, ça commence. Bison Futé a classé la journée de samedi orange dans le sens des départs.

Il est conseillé d'éviter de quitter ou de traverser les grandes métropoles, notamment Lyon, entre 10h et 18h. Il est conseillé, si possible, de différer son départ aux prochains jours : les journées de dimanche, lundi, mardi et mercredi (le 25) sont quant à elles classées vertes.

1 TGV sur 2 circulera ce week-end

Cette année, en raison de la grève contre la réforme des retraites, de nombreux trains ne circuleront pas ces prochains jours. En gros, 1 TGV sur 2 circulera ce week-end, le samedi 21 et le dimanche 22. 41 % des TGV circuleront le 23 et le 24.

Lire aussi : Grève à la SNCF : moins d’1 TGV sur 2 circulera à Lyon à Noël