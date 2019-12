Grève à la SNCF : moins d’1 TGV sur 2 circulera à Lyon à Noël

La grève dure depuis le 5 décembre. Elle va continuer à Noël. Le trafic des trains sera encore fortement perturbé la semaine prochaine à Lyon. Moins d’un TGV sur 2 circulera le 24 décembre.

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites dure depuis le début du mois de décembre en France. Le trafic SNCF est notamment fortement perturbé depuis plus de deux semaines. Ce vendredi, dans la région, 1 TER sur 3 circule. Concernant les TGV 15 allers/retours entre Lyon et Paris sont prévus (contre 24 en temps normal), 6 (sur 15) vers Marseille et 4 (sur 10) vers Montpellier.

Ce week-end, le 21 et le 22 décembre, la SNCF assure qu’environ 50 % des circulations auront lieu.

41 % des TGV à Lyon à Noël

Pour le 23 et le 24 décembre, "nos ressources structurantes pour assurer les circulations étant plus contraintes, notamment sur les postes d’aiguillage, c’est en moyenne 41 % des TGV et des Intercités qui seront garanties", précise la SNCF.

Pour le week-end du 28 et 29 décembre, entre Noël et le Jour de l’An, environ 50 % des circulations devraient aussi être assurées. Cela pourrait s’améliorer en cas de diminution du taux de grévistes d’ici là. Mais pour Noël, il est désormais acté qu’il y aura moins de 50 % des trains le 24 décembre.