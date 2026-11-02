Actualité

On s’en serait bien passé : couvre-feu, la tentation permanente

  • par Guillaume Lamy

    • Après les violences du 17 octobre, Lyon renoue avec le couvre-feu. Une mesure censée être temporaire, mais qui pourrait bien s’installer dans la durée.

    Les Lyonnais avaient presque oublié ce qu’était un couvre-feu. Surveiller l’heure, justifier sa présence dehors est tout sauf ordinaire. Le 19 octobre, pour la première fois depuis le Covid, le préfet a repris la main sur les nuits de la Presqu’île, par arrêtés successifs et jusqu’à nouvel ordre. Il a fallu pour cela le 17 octobre avec les vitrines brisées à tire-larigot, les deux cents commerces pillés, le pavillon de l’Office de tourisme incendié place Bellecour. Ce couvre-feu, ce sont les casseurs/black blocs et les pilleurs qui l’ont signé. "Je pilote au jour le jour", explique le préfet Étienne Guyot. Bars et restaurants restent ouverts, la mesure se veut souple, plus acceptable. Et donc durable ? En 2020, le couvre-feu sanitaire devait durer six semaines. Il est resté en place trente-cinq semaines.

    Lyon connaît ces nuits confisquées. Jusqu’au XVIIIe siècle, la cloche du soir ordonnait de "couvrir son feu". Sous l’Occupation, l’heure du couvre-feu suivait les attentats. Puis, plus rien pendant soixante-seize ans, jusqu’au virus. Est-ce un pas vers l’état d’urgence ? Le préfet use de pouvoirs ordinaires, que le juge n’admet que pour des mesures brèves et circonscrites. Mais l’exception en France aime s’installer. Décrété en novembre 2015, après les attentats islamistes, l’état d’urgence a été prorogé six fois avant que la loi SILT de 2017 n’intègre certaines mesures, sous des formes adaptées, dans le droit commun. Si la contestation actuelle dure, la tentation sera grande. On se serait bien passé de l’alliance fortuite des black blocs et des pilleurs. On se serait bien passé du couvre-feu. Le second est le prix des premiers. Reste à ce qu’il ne devienne pas une habitude. 

    à lire également
    Les députés LFI du Rhône. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP) Belouassa lamar abdelkader boumertit amard gabriel
    Sénat : et si l’Insoumis Amard devait sa victoire aux socialistes ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Là où on ne l’attendait pas : le feu vert de la Métropole pour la baignade dans la darse de Confluence 19:30
    Les députés LFI du Rhône. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP) Belouassa lamar abdelkader boumertit amard gabriel
    Sénat : et si l’Insoumis Amard devait sa victoire aux socialistes ? 19:15
    On s’en serait bien passé : couvre-feu, la tentation permanente 19:00
    "L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste" : des membres d'Atypik expulsés du stade lors d’OL-Angers 18:37
    Lyon : Decitre ferme ses cinq dernières librairies, dont celle de la Part-Dieu 18:12
    d'heure en heure
    Mouvement lycéen : 16 établissements touchés par des blocages et six personnes interpellées ce lundi dans le Rhône 17:39
    Lyon : une manifestation lycéenne organisée ce mardi entre les 7e et 8e arrondissements 17:15
    Pompier blessé dans les Bouches-du-Rhône : les syndicats attendent une réponse "à la hauteur de la gravité de la situation" 16:50
    Surpopulation à Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de réintégrer leur cellule, les équipes d’intervention mobilisées 16:16
    La marque drômoise Saint Jean devient partenaire officiel de la Fédération française de ski 15:10
    Métropole de Lyon : le pont Général-Leclerc fermé aux voitures pour huit mois de travaux 14:43
    De la fraîcheur avant un retour de la douceur : quelle météo à Lyon cette semaine ? 14:10
    Près de Lyon, une collision entre deux voitures fait un mort et un blessé grave sur l’A450 13:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut