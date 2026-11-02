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Manifestation du mouvement lycéen du 13 octobre à Lyon.

Mouvement lycéen : 16 établissements touchés par des blocages et six personnes interpellées ce lundi dans le Rhône

  • par Clémence Margall

    • 16 établissements ont été concernés par des blocages ce lundi 2 novembre, jour de rentrée, tandis que six personnes ont été interpellées, notamment pour des jets de projectiles.

    La rentrée scolaire des vacances de la Toussaint n’aura pas mis de coup d’arrêt au mouvement de contestation des lycéens, mobilisés depuis plusieurs semaines pour demander plus de moyens et de meilleures conditions d’apprentissage. Depuis ce matin, une ambiance "relativement calme" a été observée dans le département avec des établissements qui sont restés accessibles et une présence des forces de l’ordre parfois possible pour assurer l’entrée dans les lycées.

    Lire aussi : Manifestations, blocages lycéens : à quoi s'attendre cette semaine à Lyon et dans la Métropole ?

    Six personnes interpellées

    Au total, 16 établissements ont été concernés par des blocages ou des rassemblements, comme les lycées Ampère, Saint-Exupéry et Diderot, à Lyon, ainsi que le lycée Marcel Sembat à Vénissieux. Trois établissements, dont le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, ont toutefois assuré leurs cours en distanciel ce lundi. Les deux sites de l’université Lyon 2, sur les quais du Rhône et à Bron, ont également été impactés.

    Les services de l’État ont par ailleurs fait état de six interpellations au cours de la journée, notamment pour des tirs de mortier, jets de projectiles et visages dissimulés.

    Mobilisation interprofessionnelle ce jeudi

    Le principal rendez-vous de la semaine est fixé au jeudi 5 novembre. À l'appel d'une large intersyndicale, une journée de grève interprofessionnelle doit réunir des salariés du public et du privé, mais aussi les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les revendications portent notamment sur les salaires, les services publics, la justice sociale et le partage des richesses.

    À Lyon, le cortège doit s'élancer à 10 h 30 depuis la Manufacture des tabacs, en direction du secteur de Monplaisir. Cette nouvelle journée d'action intervient quelques jours après le rassemblement du 31 octobre, qui a réuni près de 19 000 personnes selon la préfecture et 20 000 selon les syndicats.

    Lire aussi : Manifestation du 31 octobre : 19 000 personnes défilent à Lyon contre la vie chère et le gouvernement

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