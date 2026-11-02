"L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste" : des membres d'Atypik expulsés du stade lors d’OL-Angers

Durant le match OL-Angers, une vingtaine de membres du groupe Atypik se sont rassemblés avant d’être expulsés du Groupama Stadium. Une décision que ne comprend pas le "groupe antiraciste".

La séquence a fait du bruit ce dimanche soir. Lors du match opposant l’Olympique Lyonnais au SCO d’Angers (2-0), plus d’une vingtaine de membres appartenant au groupe Atypik se sont rassemblés sur la partie haute du virage nord du Groupama Stadium pour scander des chants antifascistes. Atypik, décrit comme un "groupe antiraciste", ne fait pas partie des fan clubs officiellement reconnus par l’OL, comme le sont Lyon 1950 ou encore les Bad Gones. Et ce, car le groupe ne souhaite pas se soumettre aux règles établies par le club de la capitale des Gaules, comme le fait de devoir communiquer obligatoirement l’identité de ses membres.

Le club rhodanien interdisant les rassemblements ne faisant pas partie des groupes de supporters reconnus, une vingtaine de personnes ont ainsi été expulsées du stade de Décines-Charpieu en pleine rencontre, aux alentours de la 40e minute de jeu, par des stadiers et policiers venus en nombre pour éviter le moindre débordement avec d’autres fans lyonnais.

"L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste au Groupama, sorti et escorté du stade par 1312 (ndlr, la traduction chiffrée de l’insulte envers la police "All cops are bastards") et stadiers. Allez l’OL", a publié Atypik sur son compte X. Pour rappel, les Atypik Lyonnais se revendiquent comme étant les nouveaux Six Neuf Pirates, ancien groupe "antiraciste" très opposé aux fan clubs traditionnels de l’OL. En ce début de saison, certains de ses membres ont été impliqués dans des altercations avec des adhérents d’autres groupes de supporters lyonnais.

L’OL ne veux décidément pas d’un groupe anti raciste au Groupama , Sortit et escorté du stade par 1312 et Stadier. Allez l’OL pic.twitter.com/9YNDASlaXu — Atypik Lyonnais (@AtypikLyonnais) November 1, 2026

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