Lyon : ce salon où l'on cause vin et livre

Antonin Iommi, organisateur du salon Mi-livre Mi-raisin, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Quand la littérature rencontre le vin naturel, cela donne Mi-livre Mi-raisin. Le salon existe depuis cinq ans à Paris, la première édition à Lyon se tient les 1er et 2 novembre 2025, entre 11h à 20h, à la Chapelle de la Trinité, rue de la Bourse (1er).

Le salon Mi-livre Mi-raisin, c'est tout sauf le mariage de la carpe et du lapin. On pourrait même dire que les livres et les raisins sont unis comme les cinq doigts de la main.

"Le vin ne doit pas porter de mocassins à gland"

Au programme : "un vigneron, un éditeur, un vigneron, un éditeur..." égrène Antonin Iommi-Amunategui, journaliste et organisateur du salon, au sujet duquel Les Editions de l'Epure (chez qui il a écumé quelques litres publié quelques livres) écrit : "comme pour lui, le vin ne doit pas porter de mocassins à gland". Soit 30 vignerons, 30 maisons d'édition, 30 auteurs en dédicace.

Une ambiance "agriculturelle", entre culture et agriculture. Le tout "engagé", façon bannières de manif'. Côté maisons d'éditions, "des maisons plutôt indépendantes et engagées, avec des lignes éditoriales fortes" avec de romans, des essais, de la jeunesse, des bandes dessinées... Coté maisons de vins, de nombreux vignerons du Beaujolais et de la vallée du Rhône. "Tout ce qui est local est donc très représenté, car il se passe ici des choses formidables, aussi bien à boire qu’à lire."

Dimanche, un Prix... des Littres et des Lettres récompensera un livre et une cuvée.

Mi-livre Mi-Raisin et 100% sans mocassins à gland.

Salon Mi-livre Mi-raisin. Samedi 1er et dimanche 2 novembre. 11h/20h. Chapelle de la Trinité (Lyon 1er).

Entrée 10 € la journée ou 15 € le pass 2 jours (verre griffé inclus)

Billets en vente ici

La retranscription intégrale de l'entretien avec Antonin Iommi-Amunategui

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui Antonin Iommi, organisateur du salon Mi-livre Mi-raisin. Bonjour.

Bonjour, bonjour à toutes et à tous.

Alors, quand la littérature rencontre le vin naturel, cela donne Mi-livre Mi-raisin. Cela fait cinq ans que cela existe à Paris, et c’est la première édition à Lyon, les 1er et 2 novembre 2025, de 11h à 20h, à la Chapelle de la Trinité, rue de la Bourse. C’est un salon unique en son genre qui va mêler auteurs, vignerons et public dans une ambiance conviviale. C’est effectivement un salon atypique entre littérature et vin naturel. Qu’est-ce qui vous a, Antonin, donné l’idée d’associer ces deux univers ?

Alors, c’est vraiment notre ADN. Nous sommes éditeurs et organisateurs de salons de vins naturels depuis plus de dix ans. Nous nous sommes dit que nous allions associer ces deux univers qui sont, en avançant, apparus tout à fait complémentaires. Nous faisons une association "agriculturelle" : culture et agriculture, cela fonctionne très bien. Nous réunissons ainsi des vignerons, des éditrices, des auteurs et des autrices, ce qui donne une ambiance tout à fait singulière, qui ne ressemble à aucun autre salon — ni à un salon des vins, ni à un salon du livre — mais à quelque chose de nouveau et de passionnant. Les visiteurs sont conquis à chaque fois, donc nous sommes très contents. Nous avons décidé de le faire à Lyon, car c’est une ville que nous aimons beaucoup.

Comment choisissez-vous les auteurs et les vignerons ? Comment se déroule la sélection ?

C’est un travail mené tout au long de l’année. Nous sélectionnons notamment les vignerons et vigneronnes dont nous goûtons les vins, évidemment naturels. Nous ne rentrons pas dans les détails, mais le vin biologique et naturel est essentiel pour nous ; c’est une conviction, une forme d’engagement, dans le verre comme dans le livre. Pour les maisons d’édition, ce sont des maisons plutôt indépendantes et engagées, avec des lignes éditoriales fortes, même si nous abordons tous les thèmes : roman, essai, jeunesse, bande dessinée… Nous voulons que ce soit le plus éclectique possible, que cela surprenne et étonne les visiteurs.

Le fil conducteur pour cette première édition : vous parliez d’engagement, aussi bien chez les vignerons que chez les auteurs. Quel fil conducteur avez-vous choisi pour Lyon ?

Nous avons voulu accueillir de nombreuses maisons d’édition locales : lyonnaises, villeurbannaises ou régionales. Environ un tiers, voire la moitié des maisons présentes viennent du coin, et c’était important pour nous de mettre en avant l’édition indépendante régionale, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Parallèlement, de nombreux vignerons du Beaujolais et de la vallée du Rhône seront présents. Tout ce qui est local est donc très représenté, car il se passe ici des choses formidables, aussi bien à boire qu’à lire.

Je ne vais pas vous dire le contraire : il se passe effectivement beaucoup de choses formidables à Lyon et dans la région. Qu’est-ce que le public vient chercher dans ce salon Mi-livre Mi-raisin ? Une découverte littéraire, une rencontre avec les vignerons, une expérience globale ?

C’est une expérience tout à fait globale et hybride. Ce n’est pas d’un côté les livres et de l’autre les vins : tout est mélangé. Nous alternons un éditeur, un vigneron, un éditeur, un vigneron. Les visiteurs passent donc nécessairement devant les livres et les vins. Même s’ils ont une préférence, ils découvrent l’autre univers. Cela crée une expérience inédite : les visiteurs découvrent forcément des choses, que ce soit côté auteurs en dédicace ou vignerons nature. Tous ceux avec qui j’ai pu échanger sont surpris et enchantés après cette expérience. Ils repartent souvent les bras chargés de bouteilles et de livres, ce qui est agréable aussi pour les exposants, qui sont indépendants et ont besoin de vendre pour vivre.

Et concrètement, comment cela va-t-il se passer les 1er et 2 novembre sur le salon ? Par exemple, si je souhaite goûter un vin, je vais voir le viticulteur, et à côté il y a un livre : comment cela se déroule-t-il ?

À l’entrée, on remet un petit verre collector. Ensuite, vous pouvez déguster, avec modération, les vins du salon. Au fil de vos déambulations, vous rencontrerez à la fois des auteurs et autrices en dédicace — il y en aura toute la journée, samedi et dimanche — ainsi que les éditeurs et éditrices présents en permanence. Ils présenteront tout leur catalogue : des dizaines, voire des centaines de livres à consulter et découvrir.

Il y aura de la bande dessinée, de la littérature jeunesse, des romans, des essais engagés : vraiment pour tous les goûts.

Côté vins, il y aura toutes les régions de France représentées, même la Suisse, et toutes les couleurs : vins rouges, blancs, bulles… Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux goûts, car les vins naturels ne sont pas encore les plus connus, même s’ils se développent.

De même, les maisons d’édition indépendantes, souvent méconnues, seront à l’honneur. Ce ne sont pas les grandes maisons : nous avons voulu des petites structures, raccords avec les petits vignerons. Ce sont des artisans, du livre comme du vin : une production artisanale, sincère, engagée, authentique, fidèle à l’esprit du salon. Tout est naturel, tout est artisanal.

En tout cas, Mi-livre Mi-raisin, c’est le premier salon lyonnais, les 1er et 2 novembre 2025, de 11h à 20h, à la Chapelle de la Trinité, rue de la Bourse. Un salon “agriculturel”, comme vous dites, engagé, et composé uniquement d’indépendants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lyoncapitale.fr. Antonin, merci beaucoup de nous avoir présenté cette première édition. Et finalement, on consomme avec modération… sauf les livres, qu’on consomme immodérément. Merci beaucoup, à très bientôt.

Merci à tous.