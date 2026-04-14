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Le maire écologiste, Grégory Doucet, sur le podium du Tour de France en 2020. © MAXPPP

Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France… sans vouloir accueillir la Grande Boucle

  • par Corentin Lucas
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    • Lyon figure parmi les 26 collectivités candidates au label “Ville à vélo” du Tour de France pour l’édition 2026.

    Pour la 6e édition du label "Ville à vélo" du Tour de France, Lyon étonnement s’est portée candidate. Lancé en 2021 par Amaury Sport Organisation (les organisateurs du Tour de France) dans le cadre du programme "L’Avenir à Vélo", ce label distingue les collectivités ayant investi dans les infrastructures liées au vélo. 

    Depuis sa création, 190 villes dans 11 pays ont été labellisées, représentant près de 13 millions d’habitants. L’édition 2026 pourrait faire basculer le nombre de communes récompensées a plus de 200. Pour être retenue, la ville va devoir démontrer le développement de ses pistes cyclables, de ses actions en matière de sécurité, de ses solutions de stationnement, de réparation et de lutte contre le vol.

    Avec cette candidature, Lyon cherche à mettre en avant sa stratégie de développement des mobilités douces. Dans le Rhône, seule Belleville-en-Beaujolais bénéficie aujourd’hui de ce label.

    Lire aussi : 25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026

    Une candidature contradictoire aux idées de Grégory Doucet

    Cette candidature vient toutefois contredire les pensées des élus de la Ville de Lyon. Le maire écologiste Grégory Doucet, fraîchement réélu, a déjà exprimé ses réserves quant à l’accueil du Tour de France dans la capitale des Gaules. Interrogé par Le Progrès lors du seul et unique passage du Tour sous le règne écologiste en 2020, il avait indiqué être "dérangé" par une épreuve qu’il juge à la fois peu écoresponsable et véhiculant "une image machiste du sport".

    Une position qui tranche avec la volonté de promouvoir la pratique du vélo dans l’agglomération. Reste à savoir si cette stratégie suffira à convaincre le jury du label "Ville à vélo". Réponse le 3 juillet prochain, à la veille du départ de la 113e édition de la Grande Boucle.

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