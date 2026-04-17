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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Soleil voilé et températures printanières à Lyon ce vendredi

  • par La Rédaction

    • Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce agréable et printanier à Lyon.

    C'est une nouvelle belle journée de printemps, avec un soleil présent du matin au soir, malgré un voile nuageux plus ou moins présent, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 17 avril 2026. Des conditions calmes et printanières et des températures qui le seront tout autant.

    Si ce matin le mercure affiche 7 degrés, il fera jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+6 degrés).

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