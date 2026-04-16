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Lyon : Anne Roumanoff présentera son nouveau spectacle à la Bourse du Travail le 25 juin

  • par LR

    • La Bourse du Travail accueillera Anne Roumanoff le 25 juin prochain pour la représentation de son nouveau spectacle "L'expérience de la vie."

    L’humoriste Anne Roumanoff sera de retour à Lyon le 25 juin prochain pour présenter son nouveau spectacle "L'expérience de la vie" à la Bourse du Travail, située dans le 3e arrondissement.

    "L'expérience de la vie racontée par une femme expérimentée, mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l'instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre", promet le communiqué de presse.

    Les places sont en vente à partir de 40 euros.

    Lire aussi : Concerts, danse, spectacles... Les SUBS dévoilent leur programmation estivale à Lyon

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