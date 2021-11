Lyon : c'est officiel, les anciennes usines Fagor-Brandt vont devenir un dépôt TCL

En 2024, des travaux vont débuter sur le site de Fagor Brandt pour transformer cette friche en dépôt pour des tramways. Les évènements culturels s'y poursuivront jusqu'en 2023.

La rumeur courrait depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est la Métropole de Lyon qui l'annonce : les anciennes usines Fagor-Brandt vont devenir un "centre de remisage et de maintenance" pour les TCL. La collectivité l'a annoncé par communiqué lundi 15 novembre. Le site accueillait depuis 2017 des manifestations culturelles et des festivals comme les Nuits sonores, des biennales ou le Lyon Street Food Festival.

La Métropole explique que ce choix "répond à l’extension et la création de 3 nouvelles lignes de tramway (T6 nord, T9 et T10) et à l’augmentation de la capacité du réseau tramway". En tout, 46 rames de tramway de 43 mètres de longueur vont être entreposées à Fagor-Brandt. Ce site était "le seul qui permette de disposer à la fois de l’espace nécessaire et des conditions techniques requises en cœur d’agglomération, et sur un site déjà artificialisé", selon la Métropole.

Les travaux d’adaptation du site débuteraient en 2024, la mise en service du remisage en 2026, et celle du centre de maintenance en 2028. Le travail architectural et de rénovation est en cours d'élaboration avec la Ville de Lyon et la mairie du 7e arrondissement. Il devrait être présenté aux habitants dans les prochains mois.

Quant aux manifestations culturelles, elles pourront se tenir jusqu'à fin 2023, comme l'avait déjà annoncé la Métropole. "Un travail, en collaboration avec les acteurs culturels, est en cours pour trouver un lieu pour accueillir ces évènements", explique la collectivité.